240 مليار جنيه موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

09 مايو 2020 - 02:42 م

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020/2021، في اجتماعه برئاسة الاجتماع نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بموازنة تقديرية تضمنت زيادة المصروفات لتصل إلي 240 مليار جنيه مقارنة بـ 219 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020، وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادة مرجعها زيادة أعداد أصحاب المعاشات، وأن هذه المصروفات سوف تزداد بعد صدور قانون صرف العلاوات الخاصة وكذا القرار الجمهوري بالزيادة السنوية وتبلغ تكلفتهما التقديرية 60 مليار جنيه.

و أوضحت القباج أن الإيرادات التقديرية للعام المالي 2020/2021 سوف تتضمن القسط التي تلتزم الخزانة بسداده وفقا للقانون التأمينات والمعاشات والذي يبلغ نحو 170 مليار جنيه، وذلك بخلاف الإيرادات من الاشتراكات التأمينية وعوائد الاستثمار.

وقد أوصي المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة فور صدور قانون العلاوات الخاصة والزيادة السنوية، ومراعاة الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وأثرها علي الاشتراكات المحصلة خاصة في ظل صدور قانون يمنح تسييرات للقطاعات والأنشطة المتضررة من هذه الظروف بإرجاء سداد الاشتراكات المطلوبة منها، وهو ما يتطلب مناشدة أصحاب الأعمال في القطاعات غير المتضررة من هذه الظروف بسرعة سداد مستحقات الهيئة والانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية للهيئة.