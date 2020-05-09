» تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدميه .. تعرف عليها

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ميزة جديدة

أطلقت شركة تويتر، ميزة جدولة التغريدات على منصتها، إحدى أكثر الميزات المفيدة التي قد يرغب الجميع في استخدامها، خاصة مديري وسائل التواصل والمنشورات الإخبارية، للتعامل مع تغريداتهم.

ووفقا لما ذكره موقع "thenextweb "، تتيح ميزة تويتر  الجديدة، اختيار وقت وتاريخ محددين لنشر التغريدات، مع إمكانية إلقاء نظرة سريعة عبر شاشة الجدولة على جميع التغريدات المجدولة.

وليس من الواضح ما إذا كانت مجرد اختبار أم أن الميزة متاحة لمستخدمي تويتر لسطح المكتب في جميع أنحاء العالم وهي تصل بشكل تدريجي.


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