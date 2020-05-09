بعد الضجة.. ياسمين صبري تدخل على خط الأزمة بتعليق مفاجيء

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ياسمين صبري
ياسمين صبري
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محمد فضل

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فيديو

تعليق

قطة

ياسمين صبري

دخلت الفنانة ياسمين صبري على خط أزمة الفيديو الذي أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام فتيات بتعذيب قطة حتى الموت بشكل صادم.

الفيديو تسبب في موجة غضب وإدانة كبيرة بين النشطاء، لما يظهره من بشاعة في تعامل الفتيات مع القطة الصغيرة، التي ماتت أثناء تعذيبها من قبل الفتيات.

ونشرت ?ياسمين صبري? صورة لقطتيها، مع صورة أخرى تعبيرية للقطة ضحية، معلقة بآية من القرآن الكريم وهي :"وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ".

وأشاد متابعيها بقطتيها وتعليقها على الواقعة الصادمة، كما انتهزها البعض في تقديم التهاني على زواجها ومسلسلها الرمضاني "فرصة تانية" الذي يعرض حاليًا منذ بداية شهر رمضان.

وعلق أحد متابعيها بالقول :" عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي اطعمتها و لا سقتها و لا جعلتها تأكل من  خشاش الأرض".


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