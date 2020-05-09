سيناريست شهير يهاجم منتقدي الفنانين: "مرضي وعندهم عقد نقص"

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علا خطاب

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مرضى

تامر حبيب

رواد مواقع التواصل

استنكر السيناريست تامر حبيب، نقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهجومهم على الفنانين، واصفين اياهم بـ"المرضي".

وصرح تامر حبيبب، قائًلا: "أنا أتقبل النقد العام الخاص بأعمالي، ولكن حينما يتحول الأمر إلى شتيمة، فأري ان هؤلاء مرضى ولديهم عقدة نقص، ويحبوا أن يتظاهروا بأنهم شتموا فنانا، وأنا في تلك الحالات أتعامل كانني لا أراها"، بحسب "صدي البلد".

 يعرض لتامر  مسلسل لعبة النسيان، حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

 وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions .


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