ليفربول يوجه ضربة موجعة لريال مدريد

09 مايو 2020 - 02:01 م

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، لتجديد عقد نجمه السنغالي ساديو ماني، لمنع محاولات ريال مدريد الإسباني، لضمه الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "Football Insider " الإنجليزي، أن مجلس إدارة ليفربول يخطط لتجديد عقد ساديو، خلال الفترة المقبلة، مع رفع راتبه السنوي.

وأضاف الموقع، أن هدف ليفربول من تجديد عقد ساديو ماني الممتد حتى صيف 2023، هو إيقاف التكنهات التي تشير إلى رحيله عن الفريق، في المستقبل القريب.

ويتقاضى ساديو ماني 100 ألف إسترليني راتبا أسبوعيا في ليفربول، حيث يحتل المركز التاسع في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الريدز.

وكانت تقارير صحفية، أشارت مؤخرا إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد طلب من إدارة النادي، ضم ساديو ماني، خلال الصيف المقبل.