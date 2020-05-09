مذيعة بي إن سبورت: حرقوا قلبي منهم لربنا

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أعربت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي المذيعة بقناة بي إن سبورت الرياضية عن أسفها للفيديو الذي تم نشره عن تعذيب قطة على يد مجموعة من الأشخاص.

وأضافت الأفندي على حسابها في تويتر : " احترق قلبي.. وأنا أتابع هذا الفيديو.ز حسبنا الله ونعم الوكيل ."

وجاء تعليق الأفندي على حساب الإعلامي محمد أبو عبيد الذي نشر صور للقطة وعلق عليها قائلا : " وصلني فيديو - لن أنشره احتراما للمشاعر- فيه ثلاث فتيات ومن يصور - ويبدو من الشرق الأقصى- يعذبن قطة صغيرة وهي مقيدة بحبل بالدعس عليها بالتناوب عشرات المرات مع الضحك حتى ماتت . كانت تنظر إلى المصور وكأنها تستنجد به.. سبب تغريدتي حتى أدعو من أحب أن يشاركني الدعاء إلى الله أن ينتقم منهن" .

وعلق أحد رواد تويتر : " أنا لا أقوى على فتح الفيديو للمشاهدة حتى والله ! العنوان وحده مرعب.. السادية طبع للأسف .. لطفك يا ربي".

لترد عليه الإعلامية آنيا الأفندي : " والله ما قدرت أكمله.. شيء يقهر".

وكان فيديو قديم، يعود لعام 2015 لحادثة وقعت فى دولة هندوراس، قد أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو مجموعة فتيات يقمن بتعذيب قطة صغيرة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الوحشية التي ظهرت به على كائن ضعيف دون سبب، حيث أصبح الفيديو الأكثر تداولا على موقع "جوجل"، معربين عن حزنهم الشديد له.


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