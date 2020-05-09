بسبب "نحب تاني ليه".. عمرو محمود ياسين يهاجم متابعيه

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عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
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علا خطاب

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فيسبوك

عمرو محمود ياسين

نحب تاني ليه

استنكر السيناريست عمرو محمود ياسين، من يتدخل في عمله كمؤلف، وذلك بعد مشهد اليخت الذي جمع كلا من ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في مسلسل "ونحب تاني ليه".

وقال عمرو محمود ياسين، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك": "لا يتدخل أحد فيما أكتب من تفاصيل أي عمل أنا بعمله، ده معروف عني الحمد لله".

وأضاف: "لما مراد السويفي سمى اليخت غالية فده تصرف مراد السويفي بإيعاز مني أنا.. مفيش طرف تالت له علاقة بده! الرسالة وصلت؟؟ أنا ما بتملاش أكتب إيه".

وشهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة وذلك بعد عرضها على شاشة cbc ، ضمن الموسم الرمضاني 2020.

وقام الفنان كريم فهمي، بكتابة اسم "غالية" على اليخت الخاص به تعبيرًا عن حبه لـ ياسمين عبد العزيز، وذلك في أجواء رومانسية، بينما كشفت الأحداث أن زوجة عمر "إسلام فهمي"، تخونه مع إيهاب فهمي.


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