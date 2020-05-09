بكري: فيديو المصري المسحول بالسعودية " لعبة إخوانية حقيرة"

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بكري

الفيديو

مصري مسحول

حذّر البرلماني المصري مصطفى بكري من الانجرار وراء ما يتم تداوله حول إهانة مواطن مصري بالسعودية، وأن ذلك يتم الدفع به لأجل إفساد العلاقة بين البلدين.

وأضاف بكري على حسابه في تويتر : " جماعة الإخوان لا تكف عن الاصطياد في الماء العكر ، استغلت أزمة العالقين للإساءة إلي علاقات مصر بأشقائها وإثارة الفتنة ، آخر هذه الفيديوهات مواطن مصر في السعودية ، يقول سنحاصر السفارة المصرية لإجبارها علي تسفيرنا وحنكرر أحداث الكويت.

وتابع:  بعدها مباشرة ونفس الفيديو اثنان يرتديانملابس إفرنجية يجرانه علي الأرض وهو يقول :"  خلاص مش حعمل كده تاني ، كيف تم ذلك ومن الجهبذ الذي صور بهذه الشجاعة ، وهل هذا منظر رجال أمن سعوديين ، لقد سألت وتحريت وعرفت أنها لعبة إخوانية حقيرة ، ولو أحدا من زملائه في المملكة يعرف من هو فليبلغني باسمه وتاريخ الواقعة ومكانها".

وأوضح بكري أنه لو كان حقيقيا فليس من مصلحة أشقاءنا السعوديين فعل هذا وبهذه الطريقة وتصويره ، الهدف هو إثارة حملة كراهية بين البلدين وإفساد علاقة البلدين التي تثير حقد أردوغان وعملائه -كرامة المصري فوق كل اعتبار بشرط أن يكون الأمر قد حدث بالفعل.

كما أكد بكري في تعليقه على الفيديو المنشور أنه لو صح الخبر ، سأخرج وأعتذر أمام الجميع وأطالب بالتحقيق في هذا الأمر ، أما الفبركة والكذب والإدعاء فهي لعبة سخيفة تعودنا عليها.


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