» السبب مجهول.. الأمريكيون الأفارقة الأكثر وفاة وتضررا من فيروس كورونا

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أثر فيروس كورونا المستجد على الناس من جميع الأعراق والخلفيات ومستويات الدخل، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية كان الأمريكان الأفارقة هم الأكثر تأثرًا على جميع الأصعدة.
فقد يموت الأمريكيون من أصل أفريقي بمعدلات أعلى بشكل غير متناسب مقارنة بجميع الأعراق الأخرى، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ولكن مع توفر المزيد من البيانات وهو تعرض الأمريكيين خاصة الأمريكيين الأفارقة لضربات شديدة على جميع الجبهات تقريبًا.

فحتى يوم الخميس بلغ عدد المتوفين من الأمريكان الأفارقة بسبب فيروس كورونا المستجد 16329 شخصا، وفقًا لتحليل من مختبر أبحاث وسائل الإعلام العامة الأمريكية (APM).

ووجد تحليل APM في ميسوري وويسكونسن وواشنطن العاصمة، فاحتمال وفاة الأمريكيين من أصل أفريقي ست مرات أكثر من البيض ، وفي ميتشجان ، وهم أكثر عرضة بخمس مرات.


لم تقتصر معاناة الأفارقة على الوفاة بسبب الفيروس، ولكن توصل الأمر إلى فقدانهم إلى وظائفهم بشكل أكبر من غيرهم.


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