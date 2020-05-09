  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

أمير الكويت يحذر من كارثة تضرب بلاده

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

قرية جديدة تحت الحجر بسبب تفشي كورونا

كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن محمد بن سلمان

مؤرخ سعودي: الفراعنة وصلوا لتيماء.. وأتمنى من ولي العهد هذا الأمر

كورونا

مصر تصل لذروة الإصابات بـ"كورونا" هذا الأسبوع

ليفربول والريال

ليفربول يوجه ضربة موجعة لريال مدريد

مذيعة بي غن سبورت

مذيعة بي إن سبورت: حرقوا قلبي منهم لربنا

بكري: فيديو المصري المسحول بالسعودية " لعبة إخوانية حقيرة"

بكري: فيديو المصري المسحول بالسعودية " لعبة إخوانية حقيرة"

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

كارثة.. 66% من إصابات كورونا في "نيويورك" ملتزمون بالحجر

«أبوهشيمة» عصا الدولة لمعاقبة الإعلاميين

أحد نجوم النادي الأهلي..مفاجأة بعد أول ظهور لنجل"أبوهشيمة"

الشرطة السعودية

فلسطيني وروسية.. مفاجأة صادمة بعد مداهمة شقة في السعودية

رئيس الوزراء يتفقد مصنع إنتاج كمامات بالقليوبية

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف
Advertisements

متابعات - محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. السبت المقبل إجازة العمال بدلًا من الجمعة

#

بعد إصابة «جونسون» بكورونا.. مستشاره يهرب من مقر الحكومة

#

إمهال نتنياهو 30 يومًا ليحصل على الحصانة

#

خلال اجتماع رفيع.. توجيه عاجل من «السيسي»

فيروس

تفقد

مصنع

كورونا

إنتاج

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، والذي يعمل حاليًا على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته بالمصنع، والتى رافقه خلالها وزراء الموارد المالية والرى، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ القليوبية، إلى شرح حول فكرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، حيث أشار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى أنها تعتمد على قيام المحافظة بتوفير أراض من أملاك الدولة، وبناء المصانع عليها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وطرحها للشباب للتشغيل والإدارة مع توفير عقد رعاية مع احد المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية، وقيام الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة5%.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» آبل تفاجيء الجميع بهذا القرار
» تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدميه .. تعرف عليها
» غادة عبد الرازق تتهم طارق الشناوي بأخذ أموال.. والأخير يرد
» 5500 غرامة إفطار جماعي في بولاق الدكرور
» دولة إسلامية صامت لأول مرة في مثل هذا اليوم
» السبب مجهول.. الأمريكيون الأفارقة الأكثر وفاة وتضررا من فيروس كورونا
» تجديد حبس حنين حسام "طالبة تيك توك"
» الصحة السعودية تزف خبرًا سارا بشأن "كورونا"
» مأساة .. 57 ألف عامل عالقين في عرض البحر بسبب كورونا
» لاعب عربى جديد على رادار ليفربول
» مقتل 3 ممرضات خوفا من عدوي كورونا يثير الذعر في المكسيك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية