750 مليون جنيه .. قضية غسيل أموال بأسيوط

متابعات- أمينة عبد العال
ألقي قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة القبض علي تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي نطاق واسع وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة .
والعناصر التي تم القبض عليها يوجد 4 منهم مسجلين جنائيا سابقا، و أفادت التحريات أن المتهمين الـ 7 حاولوا غسل الأموال المحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال إجراء عمليات سحب و إيداع لتلك المبالغ في بنوك مختلفة ، وتأسيس أنشطة تجارية في أماكن مختلفة من شراء أراض وعقارات وتجارة مواد البناء، حسبما نشرت " مصراوي".
وقدرت الأجهزة الأمنية من تحديد قيمة تلك الأموال بحوالي 750 مليون جنيه وتم عمل محضر و اتخاذ الإجراءات القانونية.
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