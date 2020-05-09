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750 مليون جنيه .. قضية غسيل أموال بأسيوط

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متابعات- أمينة عبد العال

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أسيوط

بنوك

غسيل اموال

ألقي قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة القبض علي تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي نطاق واسع وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة .

والعناصر التي تم القبض عليها يوجد 4 منهم مسجلين جنائيا سابقا، و أفادت التحريات أن المتهمين الـ 7 حاولوا غسل الأموال المحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال إجراء عمليات سحب و إيداع لتلك المبالغ في بنوك مختلفة ، وتأسيس أنشطة تجارية في أماكن مختلفة من شراء أراض وعقارات وتجارة مواد البناء، حسبما نشرت " مصراوي".

وقدرت الأجهزة الأمنية من تحديد قيمة تلك الأموال بحوالي 750 مليون جنيه وتم عمل محضر و اتخاذ الإجراءات القانونية.


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