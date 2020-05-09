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فلسطيني وروسية.. مفاجأة صادمة بعد مداهمة شقة في السعودية

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الشرطة السعودية
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محمد فضل- متابعات

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داهمت قوات من الشرطة بمنطقة الرياض السعودية، شقة سكنية بعد رصد ممارسات غير أخلاقية تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط فلسطيني وفتاة روسية، يروجان لممارسات غير أخلاقية ويستخدمان الشقة في تنفيذ غرضهما.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه بناءً على ما تم رصده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام أحد التطبيقات في الترويج لممارسات غير أخلاقية تتنافى مع القيم الدينية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخصين تورطا بنشر تلك الممارسات، واتخاذهما مقر سكنهما وكراً لها، للحصول على مقابل مادي.

وأشار البين- حسب صحف محلية- أنه تبين أنهما (مقيم من الجنسية الفلسطينية، وامرأه من الجنسية الروسية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وضبط ما بحوزتهما من مواد تتعلق بممارساتهما المخالفة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.


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