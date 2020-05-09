» لاعب عربى جديد على رادار ليفربول

09 مايو 2020 - 12:41 م

أبدى مسئولو نادى ليفربول الإنجليزي رغبتهم في ضم المغربي الدولي زهير فضال، نجم دفاع ريال بيتيس الإسباني في الموسم المقبل.

وأشار موقع "ليفربول إيكو"، في تقرير نشره، اليوم السبت، إلى أن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يريد ضم مدافعا مميزا إلى صفوف الفريق، كي يكون بديلًا للكرواتي الدولي ديان لوفرين، المتوقع رحيله عن أنفيلد بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الموقع أن زهير فضال، البالغ من العمر 30 عامًا، يستطيع تعويض رحيل لوفرين بنهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى كونه صفقة اقتصادية مثالية، لأن سعره حاليًا يصل إلى 4 ملايين يورو فقط، وفقًا لتقديرات موقع "ترانسفير ماركت".

ومضى يقول:"لن تمانع إدارة ريال بيتيس في بيع زهير فضال، بشرط عدم الخسارة المالية في الصفقة، حيث انتقل اللاعب إلى صفوف النادي الأندلسي في صيف 2017 من آلافيس الإسباني مقابل 2.5 مليون يورو، ويمتد عقده مع النادي إلى صيف 2021، وبالتالي فإن أفضل فرصة لبيع اللاعب ستكون خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى لا يصبح لاعبًا حرًا بعد عام من الآن".