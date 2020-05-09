خلال أيام.. مشروع ضخم بين مصر والسعودية

09 مايو 2020 - 12:40 م

قال وزارة الكهرباء، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستوقع العقود الخاصة ببدء إنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية في نهاية الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر في الكهرباء، أنه سيتم البدء فى أعمال التنفيذ عقب توقيع العقود مباشرة خلال شهر يونيو.

وأضاف المصدر، أن الجانب السعودى سيقوم بتحديد المسار الجديد لخط الربط بين البلدين نتيجة دخول مشروع نيوم بالمسار القديم لخط الربط”.

وأشار إلى أن معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميغاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.

وتابع :يتكون المشروع من 3 أجزاء، تشمل ا?ولى محطتى محو?ت للتيار المتردد – المستمر، جهد 500 كيلوفولت بمدينة بدر، ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بمدينة نبق با?راضى المصرية.