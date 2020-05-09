هشام طلعت مصطفى يكشف كواليس إعلان مدينتي: وربنا يهدي الناس

09 مايو 2020 - 12:00 م

أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، عدم تغيير إعلان مدينتي بسبب هجوم السوشيال ميديا عليه،منوها أنه جرى الاتفاق على تغيير الإعلان كل أسبوع، حتى لا يصاب المواطنين بحالة من الملل.

وكشف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عن كواليس تصوير الإعلان.

وتابع: ، إن شركته تحرص على تسجيل آراء العملاء كل فترة عن الخدمات المقدمة لهم في مدينتي والرحاب، لمعرفة مدى رضا العملاء، منوها أن الشركة التي تتولى تنفيذ الحملة الإعلانية، اقترحت إذاعة آراء العملاء، باعتبارها شهادات من سكان المدينة بالفعل، واستقروا على تنفيذ الحملة.

وأوضح طلعت مصطفى في حديثه: "ربنا يعلم نيتنا وما بداخلنا، ومجهودنا لصالح المجتمع وربنا لن يضيرنا، ومتأكد من ذلك".

كما تساءل: "أنا شخصيا مش فاهم فيه أيه؟ عشان نحقق حياة أفضل للناس، نطور بلدنا ونرتقي بمستوى الخدمات للأسرة"، حيث أعرب عن حزنه بسبب رد الفعل قائلا: "أنا زعلان أن يكون ده رد الفعل وبلاد العالم كلها، بتبقى سعيدة لنجاح شركاتها الوطنية، طالما بتشتغل بجدية، وبتؤدي لقيمة مضافة وتطوير لمجتمعها وبلادها، وربنا يهدي الناس".