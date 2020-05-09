  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشرطة السعودية

فلسطيني وروسية.. مفاجأة صادمة بعد مداهمة شقة في السعودية

دعوات خليجية للانسحاب من الفيس بسبب توكل كرمان

دعوات خليجية للانسحاب من الفيس بسبب توكل كرمان

الرئيس السيسي والملك سلمان

خلال أيام.. مشروع ضخم بين مصر والسعودية

هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى يكشف كواليس إعلان مدينتي: وربنا يهدي الناس

محمد رمضان

محمد رمضان ييثير ضجة بصورة مع ملك المغرب

الإعلامي خالد أبو بكر

أبوبكر: الناس مش هتفوق إلا لما تلاقي كورونا علي الباب

الدكتور علي جمعة

علي جمعة : النار ظهرت لسيدنا موسى لهذه الحكمة

طارق حامد في رامز

أول تعليق من طارق حامد بعد إلغاء عقوبة مرتضى

بشار الأسد

عماد أديب: الأسد لم يعد مقبولا وهذا هو الدليل

طارق شوقي وزير التعليم

بالخطوات.. وزير التعليم يكشف طريقة رفع البحث عبر إدمودو

بعد مغازلتها..

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بسبب نجلاء بدر

الصفحة الأخيرة

نجلاء بدر: محمد منير خطبنى وانسحب قبل كتب الكتاب
نجلاء بدر: محمد منير خطبنى وانسحب قبل كتب الكتاب
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بسبب أحمد العوضي

#

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل ويدافع عن ياسمين صبري

#

بـ تعليق غامض.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجددًا

#

منى فاروق تثير الجدل بعد هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز

نجلاء بدر

وائل عبد العزيز

الفتوة

أشاد الفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين، بإداء الفنانة نجلاء بدر فى مسلسل "الفتوة" و"البرنس"، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال وائل: "منورة وكل سنة أحلى من اللي قبلها.. برافو".

وترد نجلاء بدر عليه قائلة: "الله يبارك فيك يا جميل يا طيب".

وكان شقيق ياسمين عبد العزيز أثار حالة من الجدل الواسع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مهاجما الفنان أحمد العوضى وشقيقته ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتهما قبل أن يعلنا الزواج منذ أيام قليلة.

يذكر أن وائل عبد العزيز لم يشارك فى أى عمل في رمضان هذا العام، ويتابع عددا من الأعمال الدرامية، والتى أشاد بها عبر فيسبوك، منها الاختيار والفتوة والنهاية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مأساة .. 57 ألف عامل عالقين في عرض البحر بسبب كورونا
» لاعب عربى جديد على رادار ليفربول
» مقتل 3 ممرضات خوفا من عدوي كورونا يثير الذعر في المكسيك
» دولة أوربية تعلن السيطرة على كورونا وعودة الحياة لطبيعتها
» عروض تنهال على نجم الأهلى
» «الجبلاية» فى ورطة بسبب الـ "var "
» بعد اكتشاف "كورونا" إغلاق محكمة مدينة نصر
» قبيل الحظر الشامل.. قرار جديد في الكويت للعسكريين
» مارادونا يبيع قميصه لمساعدة الفقراء
» توفير المواد الغذائية لقريتين بالغربية بعد عزلهما بسبب كورونا
» "فرس النبي" ينقذ الولايات المتحدة من الدبابير القاتلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية