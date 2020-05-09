» «الجبلاية» فى ورطة بسبب الـ "var "

09 مايو 2020 - 11:36 ص

تواجه اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة ورطة بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بيانا أقر فيه بتعطيل تفعيل تقنية الفيديو الـ "var " بعد عودة الدورى الممتاز فى حال صدور قرار باستئناف المسابقة المحلية.

ويتسبب ذلك القرار فى أزمة للجبلاية مع الشركة الإسبانية ميديا برو التى يملكها تامر يسري بعد التعاقد لمدة 3 سنوات ونصف حيث إن العقد المبرم بينهما يشمل التعاقد على استقدام 6 سيارات خاصة بـ تقنية الفيديو لم يصل منها حتى الآن سوى 4 سيارات منها سيارتان مستعملتان ويتبقى مثلهما لم يتم إحضارها من قبل الشركة الإسبانية".

وتابع "لم يتم العمل بتقنية الفيديو سوى أسبوعين فقط فى الدورى المصري ووفقا لبنود العقد يتعين على اللجنة الخماسية المؤقتة سداد الأقساط الخاصة بتقنية الفيديو للشركة الإسبانية.