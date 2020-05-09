محمد رمضان ييثير ضجة بصورة مع ملك المغرب

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة له مع محمد السادس، ملك المغرب، قبل أزمة كورونا .

وعلق محمد رمضان على الصورة، قائًلا:"جلالة الملك #محمد_السادس كل عام وانت و ولي العهد والشعب المغربي بخير ، تمنياتي لك من الله بدوام الصحة والعافية والسعادة .. كنت أحب المغرب وشعبها بعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي #مصر أصبحت عاشقاً للمغرب و لشعبها ملحوظة هذه الصورة قبل أزمة كورونا".

يذكر أن محمد رمضان يشارك في سباق الدراما الرمضانيه 2020 ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.