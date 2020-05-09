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توفير المواد الغذائية لقريتين بالغربية بعد عزلهما بسبب كورونا

الحياة السياسية

ديوان محافظة الغربية
ديوان محافظة الغربية
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وكالات- الدويني فولي

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مواد

الغربية

عزل

القيصرية

ميت الحارون

كشف محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي،أن المحافظة مستمرة في  توفير الدعم الكامل للأهالي بقريتي «القيصرية» و«ميت الحارون» بعد عزلهما جزئيا، إثر ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.
 وأعلنت مديرية الصحة بالغربية أمس الجمعة، عزل 50 منزل بقرية «القيصرية» التابعة للإدارة الصحية أول المحلة، بعدد 500 نسمة لمدة 14 يوما، إلى جانب عزل 17 منزلا بقرية «ميت الحارون» التابعة للإدارة الصحية بزفتي، اعتبارا من الخميس، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.
وقال المحافظـ إنه من المقرر إدخال كميات كبيرة من السلع الغذائية، اليوم السبت، لأهالي قرية «القيصرية».
وكشف أنه تم إدخال كميات كبيرة، الجمعة، من السلع الغذائية إلى قرية ميت الحارون بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وتشمل صرف حصة الدقيق لمدة 7 أيام لعدد 2 مخبز بالقرية بإجمالي 36 شيكارة دقيق يوميًا بإجمالي 252 شيكارة، وصرف الحصة التموينية حتي نهاية شهر مايو، وضخ سيارات محملة بالدواجن واللحوم والفاكهة والخضراوات من قبل الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية، وتوفير عدد 360 أسطوانات غاز بكميات كافية لعدد 1 مستودع، وضخ سيارات بوتاجاسكو لتوزيع الأسطوانات داخل القرية، إلى جانب إدخال 100 كرتونة مواد غذائية 10 كيلو لحمة، بالتنسيق مع مديرية للتضامن الاجتماعي.



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