» مارادونا يبيع قميصه لمساعدة الفقراء

09 مايو 2020 - 11:01 ص

عرض قميص أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا، للبيع بعد أن كان من المفترض أن يباع بمزاد علني.

القميص يحمل توقيع مارادونا، وكتب عليه وهو نسخة عن ذلك الذي ارتداه في كأس العالم لكرة القدم العام 1986 التي فازت بها الأرجنتين "سنخرج من ذلك".

وخصص عائده لصالح حي فقير في ضاحية بوينس آيرس مشمول بالحجر الناجم عن مرض "كوفيد-19".

وسمحت المبادرة بجمع حوالي 100 كيلوجرام من المواد الغذائية فضلا عن معقمات وكمامات حماية من كوفيد-19 ستوزع على أبناء حي فافالورو.

وقالت مارتا جوتيريس التي تسكن الحي: "لا يمكن لدييجو أن يتصور الخدمة التي قدمها لنا إنها لا تقدر بثمن، وسأكون له ممتنة طيلة حياتي".