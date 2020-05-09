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في الحجز المنزلي .. احذري التعامل مع أطفالك بهذه الطريقة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الأطفال

الاكتئاب

الحجز المنزلي

يعتبر الأطفال هم أكثر المتضررين من تبعات الحجز المنزلي خاصة بعد ابتعادهم عن أصدقائهم وزملائهم بالمدرسة  في النادي أو حتى في الزيارات العائلية مما جعل المتخصصين يحذرون من تبعات هذا الحذر والتي قد تؤدي إلي حالة من الاكتئاب لديهم.

وأشارت دراسة علمية حديثة إلي أن هناك بعض المؤشرات التي غالبا ما يعاني منها الأطفال بسبب الحجز، لافتة إلي أنه يجب التعامل مع الأطفال بحذر أثناء الحجز ومن أهم هذه الأعراض:

1-   الشعور بالغضب السريع نتيجة لوجوده بالمنزل بشكل دائم لذلك يجب الترفيه عنه ومشاركة الأم له الكثير من أوقاته.

2-   اضطرابات النوم والتي غالبا ما تأتي نتيجة للمخاوف التي يشعر بها نهارا مما يسمعه من أخبار وإحساسه بأن الحياة ليست علي طبيعتها.

3-    من الممكن أن يتحول الخوف إلي عقدة دائمة إذا لم يتم التعامل معها بحذر وذلك من خلال طمأنته باستمرار وعدم التحدث أمامه عن أي مخاوف وتحذيره من الخطر بطريقة مناسبة.

4-   الاكتئاب ولذلك يجب الانتباه لتغيرات الطفل النفسية قبل أن تتفاقم المشكلة فقد يدخل في مرحلة الاكتئاب .

5-    الارتباك الذهني بسبب الكثير من الأسئلة التي تدور في ذهنه ويجب مناقشته فيما يحدث بما يناسب عمره.

 


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