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"فرس النبي" ينقذ الولايات المتحدة من الدبابير القاتلة

عرب وعالم

فرس النبي
فرس النبي
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متابعات- أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

واشنطن

الدبابير العملاقة

فرس النبي

"كل قوي فيه اللي أقوي منه"، كلمات اعتدنا سماعها في أمثالنا الشعبية وهي مرتبطة بحكايات تؤكد أنه مهما بلغت قوة القوي فلابد أن يكون هناك من هو أقوي منه.

و كان " فرس النبي" بالرغم من صغر حجمه إلا أنه كان طوق النجاة بالنسبة للولايات المتحدة وتحديدا واشنطن التي عانت من هجوم الدبابير الآسيوية القاتلة  الأسبوع الماضي، والتي أكد المتخصصون أنها قادرة علي قتل الإنسان إذا لدغته أكثر من مرة.

ونشر موقع" فوكس8" مقطع فيديو لـ" فرس النبي" وهو يهاجم الدبور القاتل في معركة شرسة تمكن فيها من القضاء علي الدبور الذي حاول الهروب منه إلا أنه فشل والتهمه في النهاية،ليكون الأمل أمام ولاية واشنطن للقضاء علي الدبابير العملاقة بصورة طبيعية.

وحقق مقطع الفيديو آلاف المشاهدات في الساعات الأولي لعرضه علي اليوتيوب  ليصل إلي الآن إلي ملايين المشاهدات.

جدير بالذكر أن الدبابير الآسيوية العملاقة هاجمة مزارع في واشنطن و أشار الخبراء إلي أن مكان تواجدها الأصلي هو آسيا ولم يتمكن الخبراء من معرفة كيفية وصولها إلي الولايات المتحدة.
شاهد الفيديو..

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