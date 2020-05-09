أول تعليق من طارق حامد بعد إلغاء عقوبة مرتضى

09 مايو 2020 - 10:24 ص

وجه لاعب خط الوسط بنادى الزمالك طارق حامد، الشكر لمرتضى منصور، رئيس النادي بعدما قرر الأخير إلغاء العقوبة المالية التي وُقعت عليه من قبل بسبب ظهوره مع رامز جلال.

وقال "حامد" خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تمامًا العقوبة المالية عند توقيعها عليّ ولكنني لم أكن أعلم أنه مقلب".

وظهر طارق حامد أمس الجمعة في برنامج رامز مجنون رسمي، وبعد انتهاء البرنامج قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد.

وأكد مرتضى منصور أن رفع الغرامة عن اللاعب، جاء بعد أن لقن رامز جلال علقة في الإستوديو الخاص بالبرنامج وسط العاملين عقب انتهاء المقلب.