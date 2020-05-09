بالخطوات.. وزير التعليم يكشف طريقة رفع البحث عبر إدمودو

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طارق شوقى

رفع للبحث.

ادمودو.

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو لنموذج عملي، لرفع البحث عبر منصة "إدمودو"،  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال شوقي: "أنا فاتح قدام حضراتكم منصة التواصل اللي في المدارس https://new.edmodo.com/

ولو دخلنا، هنلاقي لغة عربية ممكن نقلبه لغة إنجليزية، وأول حاجة هنعملها هي تسجيل الدخول، لو أنا عندي أكونت".

وسجل شوقي الدخول برقم أحد الطلاب: "الطالب بيدخل يلاقي الفصول بتاعته، اللي هو متعود عليها، مع إضافة جديدة مكنتش موجودة قبل كده، وهتبقى موجودة في مكانين، في صدر الصفحة هيلاقي المشروع البحثي لعام 2019-2020 ومكتوب تحته يتم تسليم الملف بصيغة pdf، على أن يكون أسم الملف الكود التعريفي لأحد الطلاب في البحث، مع السنة الدراسية".

وتابع: "هنضغط افتح، وهيجيب لي صفحة تانية، ومكتوب تاريخ الاستحقاق، وعملك لم ينجز بعد، لأننا لسه مرفعناش الملف"، مشيرًا إلى أنه يمكن سحب الملف وإدراجه أو الضغط على إرفاق، "هختار إرفاق من الحاسب، وأختار الملف pdf، وهو بيطلع الملف على المنصة، وده كل المطلوب، ومفيش حاجة أكتر من كده".

وتابع: "هنضغط على زرار تسليم الواجب أول ما ينور"، ناصحًا المواطنين، بإدخال المشروع خلال الأسبوع، وعدم التزاحم، حتى لا يحدث ضغط على الشبكة، لافتًا إلى أنه يمكن كتابة ملاحظة للمدرس، ويمكن رفع البحث مرة أخرى.

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