تهديدات القتل ترعب لاعب بيراميدز

09 مايو 2020 - 09:55 ص

تعرض اللاعب عمر جابر، المحترف بصفوف بيراميدز، للتهديد بالقتل من أصدقائه اذا لم يقم بدفع مبالغ مالية ضخمة.

اللاعب كشف تفاصيل تهديده بالقتل، قائلا : " إنه حدثj بعض الخلافات والمشاكل مع بعض الأصدقاء المقربين له، موضحا: بعد الخلاف فوجئت بتهديدهم ليا ولأسرتي".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أنه قام بتقديم بلاغ للنيابة العامة، لافتا إلي أن الخلاف مر عليه أكثر من سنتين، متابعا: أى حد بيبقي ليه حق وفلوس مفروض ياخده بطرق قانونية.