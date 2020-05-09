  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طارق حامد في رامز

أول تعليق من طارق حامد بعد إلغاء عقوبة مرتضى

بشار الأسد

عماد أديب: الأسد لم يعد مقبولا وهذا هو الدليل

طارق شوقي وزير التعليم

بالخطوات.. وزير التعليم يكشف طريقة رفع البحث عبر إدمودو

وفيات كورونا

كابوس بأمريكا بعد إصابة عشرات الأطفال بمرض مرتبط بكورونا

ارشيف

تهديدات القتل ترعب لاعب بيراميدز

"الصحة": 5 إصابات بينهم حالة خطيرة دون وفيات في حريق "المصل واللقاح"

"المصل واللقاح" يكشف موعد ذروة كورونا في مصر

أشهر الكوميكسات عن شاي الكابوس: مشروب ما بعد "العروسة" والجواز

أشهر الكوميكسات عن شاي الكابوس: مشروب ما بعد "العروسة" والجواز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تصريحات مثيرة للجدل من "ترامب" عن انتهاء كورونا

الدولار

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

طارق حامد في رامز

الكشف عن دور مرتضى في إلغاء فقرة الثعبان من حلقة طارق حامد

تهديدات القتل ترعب لاعب بيراميدز

الرياضة

ارشيف
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

لاعب الأهلي السابق يرفض الانضمام للزمالك رغم تقديم عرض له

#

هجوم ناري من طه إسماعيل على أحمد فتحي: آخره معايا مبلغ صغير على قد سنه

#

شوبير يصدم جماهير الأهلي بحديثه المفاجيء عن عبدالله السعيد

#

لاعب الزمالك على رادار «بيراميدز»

القتل

بطولات

لاعب

صالح جمعة

كاس

تعرض اللاعب عمر جابر، المحترف بصفوف بيراميدز، للتهديد بالقتل من أصدقائه اذا لم يقم بدفع مبالغ مالية ضخمة.

اللاعب كشف تفاصيل تهديده بالقتل، قائلا : " إنه حدثj بعض الخلافات والمشاكل مع بعض الأصدقاء المقربين له، موضحا: بعد الخلاف فوجئت بتهديدهم ليا ولأسرتي".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أنه قام بتقديم بلاغ للنيابة العامة، لافتا إلي أن الخلاف مر عليه أكثر من سنتين، متابعا: أى حد بيبقي ليه حق وفلوس مفروض ياخده بطرق قانونية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "فرس النبي" ينقذ الولايات المتحدة من الدبابير القاتلة
» "قرقاش" يدافع السياسة الخارجية لمصر والإمارات والسعودية
» أحدهما مصاب بكورونا.. محاولتا انتحار لوافدين في الكويت
» لم ترها من قبل.. صورة مرعبة للمشترى
» الزمالك يخطط لضم نجم الأهلى
» حنان ترك تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» عرض مسلسل عادل إمام على قناة إسرائيلية .. والشركة المنتجة تلتزم الصمت
» هكذا علقت يسرا على تحول ابنة هشام سليم إلى رجل
» ذكاء ضابط خليجي يكشف جريمة قتل ظلت مختفية لمدة 8 سنوات
» كريم سعيد لـ نجم الزمالك: إذا بليتم فاستتروا
» ابنة عصام الحضري الصغرى تشعل تويتر بفيديو مثير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية