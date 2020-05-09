السعودية.. تحذيرات من طقس سيئ يضرب هذه المناطق

09 مايو 2020 - 09:44 ص





أقادت وسائل إعلام سعوديةـ أن مديريتا دفاع مكة المكرمة وعسير،حذرتا من أحوال جوية غير مستقرة خلال الأيام القليلة المقبلة، في عدد من المحافظات، ستسبب تساقط أمطار رعدية غزيرة، ما يزيد احتمال تشكل السيول والفيضانات خاصة في مجاري السيول والمناطق المنخفضة.



ونبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".



‏‎ وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وذلك على محافظات الطائف وميسان وأضم والخرمة ورنية وتربة والمويه والكامل اعتباراً من يوم السبت الموافق 16 / 9 / 1441هـ إلى يوم الأربعاء 20/ 9/ 1441هـ.





ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.





‏‎ وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.





وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية تحد من الرؤية الأفقية، مع فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق المنطقة وتهامة عسير، اعتباراً من اليوم السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل.





ونبهت المديرية إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب لما تشكله من مخاطر على الأرواح والممتلكات، مشددة على ضرورة اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.



