» الزمالك يخطط لضم نجم الأهلى

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صالح جمعة

يبحث مسئولو الزمالك عن عرض خارجى لضم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي الحالي؛ من أجل تمهيد الطريق للتعاقد مع اللاعب مستقبلًا.

وكانت مفاوضات جرت بين الزمالك واللاعب عن طريق شقيقه عبدالله جمعة لاعب الفريق الأبيض الحالي، إلا أن النادي الأهلي تخوف من منح اللاعب الاستغناء الخاص به، ومن ثم الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض.

ولكن يأتي استمرار تعاقد اللاعب مع الأهلي وتمسك الأخير ببيعه لتحقيق عائد مادي من وراء رحيله، ليحول دون إتمام الصفقة لصالح نادي الزمالك.



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