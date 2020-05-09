  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طارق حامد في رامز

أول تعليق من طارق حامد بعد إلغاء عقوبة مرتضى

بشار الأسد

عماد أديب: الأسد لم يعد مقبولا وهذا هو الدليل

طارق شوقي وزير التعليم

بالخطوات.. وزير التعليم يكشف طريقة رفع البحث عبر إدمودو

وفيات كورونا

كابوس بأمريكا بعد إصابة عشرات الأطفال بمرض مرتبط بكورونا

ارشيف

تهديدات القتل ترعب لاعب بيراميدز

"الصحة": 5 إصابات بينهم حالة خطيرة دون وفيات في حريق "المصل واللقاح"

"المصل واللقاح" يكشف موعد ذروة كورونا في مصر

أشهر الكوميكسات عن شاي الكابوس: مشروب ما بعد "العروسة" والجواز

أشهر الكوميكسات عن شاي الكابوس: مشروب ما بعد "العروسة" والجواز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تصريحات مثيرة للجدل من "ترامب" عن انتهاء كورونا

الدولار

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

طارق حامد في رامز

الكشف عن دور مرتضى في إلغاء فقرة الثعبان من حلقة طارق حامد

حنان ترك تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة

الصفحة الأخيرة

حنان ترك
حنان ترك
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

صورة تجمع الشهيد المنسي بالإرهابي عشماوي تشعل مواقع التواصل

#

فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ"إسدال الصلاة"

#

فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة

#

أسما شريف منير تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة

صورة

حنان ترك

انسنجرام.

شاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك، متابعي ها، صورة جديدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 
وعلقت حنان ترك على الصورة، "اللهم إن رأيتني أبتعد عنك فردني إليك ردًّا جميلًا".

ونالت صورة حنان ترك إعجاب المتابعين وكان من أبرز بعض التعليقات "اللهم آمين ربنا يثبتك ويزيدك إيمان وتقوى.. اللهم آمين.. ربنا يثبتك إنتي مثال و قدوة كبير".
الجدير بالذكر أن حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة حنان ترك، في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تداول عدة تغريدات منسوبة إليها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.
وتضمنت التغريدات المنسوبة لـ حنان ترك، تبرؤها من أفلامها السابقة التي ظهرت فيها قبل ارتداء الحجاب، ولكن بالدخول على هذا الحساب تبين أنه مزيف ومنتحل لشخصيتها وليس حسابها الرسمي الذي يتضمن العلامة الزرقاء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "فرس النبي" ينقذ الولايات المتحدة من الدبابير القاتلة
» "قرقاش" يدافع السياسة الخارجية لمصر والإمارات والسعودية
» أحدهما مصاب بكورونا.. محاولتا انتحار لوافدين في الكويت
» لم ترها من قبل.. صورة مرعبة للمشترى
» الزمالك يخطط لضم نجم الأهلى
» حنان ترك تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» عرض مسلسل عادل إمام على قناة إسرائيلية .. والشركة المنتجة تلتزم الصمت
» هكذا علقت يسرا على تحول ابنة هشام سليم إلى رجل
» ذكاء ضابط خليجي يكشف جريمة قتل ظلت مختفية لمدة 8 سنوات
» كريم سعيد لـ نجم الزمالك: إذا بليتم فاستتروا
» ابنة عصام الحضري الصغرى تشعل تويتر بفيديو مثير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية