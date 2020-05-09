  • السبت 09 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:13 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طارق حامد في رامز

الكشف عن دور مرتضى في إلغاء فقرة الثعبان من حلقة طارق حامد

ساويرس

ساويرس يريد خطبة فتاة ويحدد مواصفات عجيبة لها .. فما هي؟

أمير قطر

شاهد .. أمير قطر يرقص بعد أنباء الانقلاب عليه

هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى يشتم الساخرين من " مدينتي "

الصين ولقاح كورونا

أستاذ جامعي يفجر مفاجأة عن دواء أفيجان

كورونا في المغرب

الكشف عن كارثة جديدة بشأن كورونا وسرعة انتقاله

سلمان وترامب

ترامب والملك سلمان يتفقان على هذا الأمر الهام

الصحة العالمية

"الصحة العالمية": كورونا اختبار للتضامن الدولي

كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 4 ملايين حول العالم

البيت الأبيض

كورونا .. إصابة موظف ثان في البيت الأبيض وتأخر طائرة بنس

شاهد .. أمير قطر يرقص بعد أنباء الانقلاب عليه

عرب وعالم

أمير قطر
أمير قطر
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رد صادم من حمد بن جاسم بعد اتهامه بتدبير انقلاب ضد أمير قطر

#

تغريدة مفاجئة من شقيق أمير قطر بعد أنباء الانقلاب عليه

#

شاهد ماذا فعل حرس أمير قطر مع جابر القرموطي

#

شاهد.. محتجز كويتي يشعل النيران فى سيارة شرطة بعد القبض عليه

أمير قطر

تميم

انقلاب في قطر

نشر خليفة بن حمد - شقيق أمير قطر - مقطعا فيديو طريفا له بعد أيام من أنباء عن  حدوث انقلاب قصر بالدوحة .

وظهر أمير قطر في الفيديو يرقص بأحد الاحتفالات الوطنية ببلاده وسط تشجيع من شقيقه الذي نشر الفيديو

وكان نشطاء خليجيون دشنوا هاشتاج بعنوان " انقلاب_في_قطر " تحدثوا فيه عن سماع دوي إطلاق نار في الدوحة وسط أنباء عن عزل تميم.

و قال مدشنو الهاشتاج أن وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم هو صاحب محاولة الانقلاب التي أفشلها أمير قطر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كريم سعيد لـ نجم الزمالك: إذا بليتم فاستتروا
» ابنة عصام الحضري الصغرى تشعل تويتر بفيديو مثير
» محمد عز عن زواجه من منى فاروق: ملعون أبو اللي يقول كدا
» اعتبارا من الإثنين.. فرنسا تخفف تدابير كورونا تدريجيا
» كورونا.. إسرائيل تسجل 5 وفيات و55 إصابة
» 5 نصائح ذهبية من وزارة الصحة لتطهير المنازل
» مكرم: أسامة الباز سرب لي بنود اتفاقية كامب ديفيد
» مفاجأة.. آلام الفك السفلي قد يكون بوادر للذبحة
» البقاء في المنزل أكثر خطورة للإصابة بكورونا
» شيخ الأزهر يفتح النار على الإعلام: ضاع الحياء.. وانتشرت الفواحش والرذائل
» ارتفاع سعر الذهب 8 جنيهات اليوم الجمعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية