أستاذ جامعي يفجر مفاجأة عن دواء أفيجان

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور أحمد حجاب، أستاذ مساعد بقسم الأمراض الصدرية بجامعة كيو باليابان، أن استخدام الخلايا الجذعية في علاج مصابي الكورونا، لم يثبت فاعليته في علاج كافة الحالات، وإنما فقط دورها هو إصلاح الرئة التي دمرت بسبب فيروس كورونا، أي يستخدم في الحالات الحرجة فقط.
وأشار "حجاب"، خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الجمعة، إلى أنه يرى أن دواء "أفيجان" الياباني قد يكون أفضل من دواء "ريمدريسيفير"، لافتا إلى أن "ريمدريسيفر" يقوم فقط بتقليل مدة بقاء المريض في المستشفى، كما أنه خفض نسبة الوفيات بدرجة بسيطة.
وأضاف أستاذ مساعد بقسم الأمراض الصدرية بجامعة كيو باليابان أن الأفيجان خفض مدة المرض إلى 4 أيام فقط، منوها بأن النتائج النهائية للأفيجان ستعلن خلال شهر، حيث جار تجربته في عدد من الدول مثل مصر والسعودية.
وأكد أن سر نجاح اليابان في السيطرة على تفشي فيروس كورونا هو الالتزام المجتمعي، معلقا: "الناس في اليابان بتسمع الكلام"، مشددا على أهمية ارتداء الكمامة خارج المنزل، منوها بأنه لا مانع من رش الكمامة بالكحول وإعادة استخدامها مرة أخرى.

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