الكشف عن كارثة جديدة بشأن كورونا وسرعة انتقاله

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أكد الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤخرا، يرجع لعدة أسباب من أهمها االازدحام خاصة في الفترة التي سبقت شهر رمضان.
وكشف عنان، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الجمعة، عن أن المصاب في الطبيعي ينقل العدوى لنحو 3 أشخاص، ولكن في التجمعات والأماكن المزدحمة، فأن المصاب يمكن أن ينقل العدوى لنحو 300 شخص.
وأوضح محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن نتائج الازدحام تظهر في أعداد الإصابة بنحو 14 يومًا، وأن هناك تصاعد في حالات الوفاة أفقيا، متوقعا أن تصل حالات الوفاة بنهاية الشهر إلى 1000 حالة، معلقا: "لو كسرنا حاجز 1200 حالة وفاة هذا الشهر فإننا كده لسنا في أمان، واقتربنا من موديلز أمريكا".


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