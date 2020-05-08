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اعتبارا من الإثنين.. فرنسا تخفف تدابير كورونا تدريجيا

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تستعد فرنسا اعتبارا من الإثنين المقبل، لتخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا تدريجيا، والسماح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتعليمية.
وذكر مراسل الأناضول، أنه من المقرر أن تلغي الحكومة قيود التنقل داخل المدن، وتسمح بالسفر لمسافات أبعد من 100 كلم في حالات الضرورة.
وأضاف أنه بداية من 11 مايو/ أيار الجاري، سيتم افتتاح دور الحضانة والمدارس الابتدائية، بينما ستفتح المدارس الثانوية ببعض المناطق في 18 من الشهر ذاته.
وسيمتد إغلاق المقاهي والمطاعم إلى أجل غير مسمى، فيما سيكون بمقدور المتاحف الصغيرة والمكتبات والمحلات وصالونات الحلاقة تقديم خدماتها للزبائن.
كما سيتم فرض ارتداء الكمامات الواقية في وسائل النقل العام، وسيتعرض المخالفون لغرامة قدرها 135 يورو.
وبنفس السياق، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 ألفا و230، إثر تسجيل 243 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى تسجيل 642 إصابة، ترفع الحصيلة إلى 210 آلاف و86.
ويتلقى 22 ألفا و724 مصابا العناية بمستشفيات البلاد، بينهم ألفان و868 بوحدات العناية المركزة.
وتعافى من كورونا 755 مريضا، ليرتفع الإجمالي إلى 55 ألفا و782. -

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