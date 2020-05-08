» كورونا.. إسرائيل تسجل 5 وفيات و55 إصابة

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الجمعة، تسجيل 5 وفيات و55 إصابة بكورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 16 ألفا و436، بينها 245 وفاة.
وأشارت أن بين إجمالي المصابين 78 حالة وصفت بـ"الحرجة"، بينها 63 على أجهزة التنفس.
فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11 ألفا و229، بعد تسجيل 356 حالة شفاء، وهم محسوبون من إجمالي المصابين، بحسب الوزارة.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات النشطة الحالية انخفض إلى دون 5 آلاف.
والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة تخفيف قيود فرضتها قبل نحو شهرين، إثر انخفاض عدد المصابين بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة. -

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