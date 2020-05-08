مذيعة شهيرة تكشف سر إنفصالها عن زوجها

08 مايو 2020 - 10:10 م

نفت الإعلامية أنجي علي، إجراءها أي عمليات تجميل طوال حياتها ولكنها أجرت تجميل بالبوتكس، قائلة: "معملتش عمليات تجميل وعايزة أعمل لكن حتى الان لا، وعملت بوتكس بس مش كتير، ولكن لما هحتاج هعمل وبخاف من العمليات وعندي مشكلة صحية أنى مينفعش أخد بينج تخدير".



وأشارت الإعلامية انجي علي، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها تزوجت مرتين عن حب ولكن انفصلت في الزيجتين، مضيفة: "أنا اتجوزت مرتين عن حب وأنا معرفش أتجوز غير عن حب، وشكل الحب بينتهى بالجواز، واكتشفت أن الجواز بيبوظ حاجات كتير أو ممكن يكون عندنا بس".

