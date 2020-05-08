» إيطاليا.. عدد وفيات كورونا يتجاوز 30 ألف حالة

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أصبحت إيطاليا اليوم الجمعة ثالث بلد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، تتجاوز فيه حصيلة ضحايا فيروس كورونا عتبة الـ30 ألف شخص.

وأكدت السلطات الإيطالية تسجيل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 274 أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 30201 حالة.

وتراجع كذلك عدد الإصابات اليومية بالفيروس بشكل طفيف إلى 1327 مقابل 1401 أمس الخميس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى 217185 وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد الأشخاص الذين لا يزالون يحملون المرض في إيطاليا إلى 87961 مقابل 89624 الخميس.

ويعالج 1168 شخصا في غرف العناية المركزة اليوم الجمعة مقابل 1311 أمس الخميس، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد من 96276 إلى 99023 شخصا.

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