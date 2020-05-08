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«الصحة العالمية»: 190 ألف حالة وفاة بكورونا في إفريقيا

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كورونا
كورونا
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فتحي مجدي

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حذرت منظمة الصحة العالمية من تسجيل نحو 190 ألف وفاة في أنحاء أفريقيا في العام الأول من تفشّي وباء كورونا، إذا فشلت التدابير اللازمة لاحتوائه.
في الوقت الذي توقعت فيه المنظمة أن يمتد زمن تفشي الوباء لبضع سنوات.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إنه "من المحتمل أن يظل الفيروس نشطًا في البؤر الساخنة للعدوى لبعض الوقت".

ويرى خبراء في المنظمة، أن عدم تركز الفيروس في بؤر محددة - إضافة إلى النسَق البطيء لانتشاره - في أفريقيا يضعها في معزل عن المناطق الأخرى من العالم.

ولم تتجاهل هذه التوقعات عددًا من العوامل الأخرى، ومنها أن سكان القارة الشباب "استفادوا من تجارب السيطرة على أمراض معدية كـنقص المناعة المكتسب والسُلّ"، فضلاً عن انخفاض معدل الوفيات، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتأتي تحذيرات منظمة الصحة العالمية بالتزامن مع بدء نيجيريا (أكبر دول القارة السمراء في تعداد السكان)، ودول أخرى كجنوب أفريقيا وساحل العاج، في تخفيف تدابير الإغلاق.

وجاءت تقديرات الخبراء بناءً على نماذج للتنبؤ بانتشار الفيروس، والتي تركز على 47 دولة في منظمة الصحة العالمية تقع في أفريقيا، لكن ليس من بينها مصر، أو ليبيا، أو تونس، أو المغرب، أو إريتريا، أو السودان، أو الصومال، أو جيبوتي.

وفي كل أنحاء قارة أفريقيا، سجل مركز السيطرة على المرض سقوط نحو ألفي وفاة، في حين سقط نحو 140 ألف حالة وفاة في أوروبا الغربية، التي سبقت القارة السمراء في ظهور الوباء بعدة أسابيع.

وسُجلت حالات في كل دولة القارة باستثناء ليسوتو. يوجد في جنوب أفريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة - أكثر من 8200 و 160 حالة وفاة - في حين أن الجزائر لديها أكبر عدد من الوفيات - 483.

وقال مويتي في بيان لمنظمة الصحة العالمية: "كوفيد-19 قد يصبح جزءًا من حياتنا في السنوات العديدة المقبلة ما لم تتخذ حكومات في المنطقة إجراءات استباقية".

وأضافت: "نحتاج إلى أن نفحص، ونتعقب، ونعزل، ونعالج" حتى نتمكن من السيطرة على الفيروس.

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