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مكرم أحمد يكشف أخطر سر أخبره به "مبارك" عن «الإخوان»

عرب وعالم

مبارك
مبارك
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الطيب حسين

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كشف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن أخطر سر أخبره به الرئيس الراحل حسني مبارك، بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها "مكرم" عبر برنامج "رأي عام"، موضحًا موقف "مبارك" من أمريكا وإسرائيل.

وقال مكرم الذي يتولى منصب  رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،: "الرئيس مبارك قال لي إن الإخوان المسلمين هم الخطر الحقيقي على مصر"، مشيرا إلى أن الراحل كان يكره الإسرائيليين والأمريكان.

وتابع: "الرئيس مبارك كان لديه الوعي الحقيقي بأن التيارات الإسلامية هم الخطر"، في فترة ما كان هناك رغبة في التصالح من جانب الإخوان وهناك رغبة من الملاينة من جانب نظام مبارك وكان لديهم 88 نائبا وكان هناك من يتساءل ما هي المشكلة.

وتابع أن نظام مبارك كان يعرف أن الإخوان مصدر خطر حقيقي ولكن كون النظام جنح إليهم في فترة من الفترات لأنهم جنحوا إليه أو كانت الظروف أقوى، فمبارك كان يدرك أنه يجب أن يكون يقظا دائما وقال لي الإخوان هم الخطر الحقيقي على مصر، إلا أن أخطاء حسني مبارك هي نفس أخطاء السادات.

وعما أثير عن قضية التوريث قال مكرم محمد أحمد: "مبارك كان يحب أولاده، ويمكن أن نقول إنه حب مرضي ولم يكن راغبا في توريث الحكم لنجله وسمعت منه ذلك، لكن قبل نهاية حكمه صفوت الشريف قال لي إن الرئيس مبارك يبدو إنه غير وجه نظره (معرفش تحت ضغوط إيه) لمسألة التوريث، ثم تعددت التفسيرات".

وعن العلاقات مع إسرائيل، أضاف: "أنا كنت دايما أسأل إيه اللي مخوفنا من الكلام مع الإسرائيليين"، منوها بأنه كان يرى أن بعد نصر أكتوبر كان يجب أن نثق في قدرتنا على التواصل مع الإسرائيليين وكشفهم، مؤكدا أن مصر تصرفت خلال هذه الفترة تصرفا عبقريا، ولم تقدم خلال هذه الفترة ما يمكن أن يكون سببا لتندم عليه.

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