» 480 عالقًا مصريًا يغادرون الكويت في طريقهم إلى القاهرة

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أزمة العالقين

تواصل اليوم الجمعة ولليوم الرابع على التوالي، الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة؛ لنقل ما يقارب 480 مصريا عالقا في الكويت، على متن ثلاث رحلات جوية.

وتضم الرحلة الأولى التي أقلعت على متن طائرة شركة (اير كايرو) نحو 165 راكبا، فيما ضمت الرحلة الثانية لذات الشركة 150 راكبا، فيما تنقل طائرة شركة مصر للطيران نحو 165 راكبا في العاشرة مساء.

وخضع جميع المصريين المسافرين للعديد من الاجراءات الوقائية في مطار الكويت الدولي، بداية من قياس درجة الحرارة قبل دخولهم على أبواب المطار، مرورا بتعقيمهم عبر بوابة الدخول، ثم اصطفافهم في صفوف انهاء اجراءات السفر بمسافات لا تقل عن متر بين كل مواطن والآخر، انتهاء بعملية تعقيم حقائبهم قبل شحنها على كل طائرة؛ وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة، والمخصص لنقل المصريين العالقين، قد انطلق الثلاثاء الماضي، من خلال تسيير رحلتين على متن شركة مصر للطيران، نقلتا نحو 580 من العالقين، من بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال وكبار السن.


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