مطار القاهرة يستقبل طائرة على متنها 299 مصريًا

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مطار القاهرة

العالقين بالخارج

ازمة كورونا

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، إحدى رحلات الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" الاستثنائية التي سيرتها الشركة وزارة الطيران المدني لإعادة المصريين العالقين، قادمة من مطار جدة، على متنها 299 مصريا من العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة لاستقبال الرحلة لإنهاء إجراءاتهم، حيث سينقل جميع الركاب القادمين على متن الرحلة إلى المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر، والمخصصة، لقضاء 14 يوما من العزل الصحي وهي المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، حسبما صرح مجلس الوزراء.

وأعلنت وزارة الطيران المدنى، تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

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