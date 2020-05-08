» كنيسة تبيح تعدد الزوجات بأمريكا.. زعيمها تزوج من 63 امرأة

08 مايو 2020 - 06:28 م

عصفت الفضائح التي كشفتها "ريبيكا موسر" بكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، التي يقع مقرها في "يوتا" بالولايات المتحدة، بعدما كشفت قبل سنوات عن زواجها من زعيمها الراحل رولون جيفز ، المشهور ببن أتباعه باسم "العم رولون"، وقتما كان عمره 85 عامًا، ضمن 63 امرأة أخرى.











ويقضي وارن جيفز (64عامًا)، الذي نصب نفسه نبيًا من طائفة المورمون المنشقة في نوفمبر 2007 حاليًا حكمًا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بمجموعة من التهم، من بينها الاعتداء الجنسي على طفل، وتهم متعددة بالاغتصاب وسفاح القربى.

ويعتبر جيفز زعيم كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر الأصولية وهي طائفة تبيح تعدد الزوجات ولها أتباع يصل عددهم إلى عشرة آلاف في يوتا واريزونا وتكساس وكولورادو وساوث داكوتا وكولومبيا البريطانية.





وقضى 15 شهرًا هاربًا وكان على قائمة مكتب التحقيقات الاتحادي لأكثر عشرة فارين مطلوبين قبل اعتقاله في أغسطس 2006 أثناء دورية مرورية روتينية خارج لاس فيجاس. وأدين في سبتمبر 2007 بتهمتي اغتصاب من الدرجة الأولى كشريك نتيجة دوره المزعوم في زواج فتاة عمرها 14 عاما وابن عمها وعمره 19 عامًا.





وقالت "ريبيكا" (44 عامًا) لبرنامج "Dateline" على قناة "NBC News"، إنه "كان عمره 85 عامًا وكان عمري 19 عامًا. لقد استسلمت لنفسي لأن هذا كان قدري. كان الأمر مروعًا. هذا رجل الله، ومع ذلك يفعل هذا بي".











وبعد وفاته في عام 2002، تزوج الابن وارن من جميع زوجاته الباقيات باستثناء اثنتين، ويبلغ عددهن حوالي 20. وخيرت "ريبيكا" بين الزواج منه أو اختيار زوج آخر. لكن وارن قال لها: "إن تزوجت، فسوف أحطمك وأدربك لتكون زوجة مطيعة". لكنها ردت عليه قائلة: "إذا ضربتني، سأغادر. وفكرت في النهاية، لقد انتهى".

وبعد أيام، تجاوزت الحراس وغادرت مجمع مورمون شورت كريك، وانتهت في أوريجون وبقيت مع أحد إخوتها الذين فروا أيضًا من الكنيسة. وصرحت في السابق: "لقد واجهت صعوبة في اتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به. أدركت للتو أنه لا يمكنني أن أقول نعم لشيء لم أعد أتفق معه، تركت ملاحظة على سريري، وتمكنت من تجاوز حراس الأمن والمغادرة".



