ارتفاع نقود الاحتياطي بالبنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، ارتفاع نقود الاحتياطي بمقدار 62.5 مليار جنيه، بمعدل 9.2% خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من العام المالي 2019/2020 لتبلغ قيمتها 747.2 مليار جنيه، في نهاية فبراير 2020.

وأوضح أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن ذلك انعكس في ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 41.2 مليار جنيه بمعدل 27.8%، والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 22 مليار جنيه بمعدل 4.1%.

وأضاف البنك المركزي، أن ارتفاع نقود الاحتياطي جاء نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من البنوك بمقدار 10.3 مليار جنيه، وانخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 127.8 مليار جنيه من ناحية، وتراجع كل من صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 73.6 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يعادل 1.3 مليار جنيه، من ناحية أخرى.