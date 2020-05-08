كورونا.. أكثر من 70 إصابة بمواقع شركة سامسونج بالإمارات

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ذكرت وكالة "يونهاب" اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من 70 إصابة بفيروس كورونا في ثلاثة مواقع للبناء تابعة لشركة "سامسونج" للهندسة الكورية الجنوبية في الإمارات.

وأوضحت "سامسونج" أن 73 عاملا لها وللشركات المتعاونة معها في 3 مواقع للبناء في محطة النفط في أبوظبي، تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا منذ نهاية أبريل حتى اليوم، مضيفة أن بين المصابين 15 من مواطني كوريا الجنوبية، والآخرون من العمالة الأجنبية من الهند وباكستان ونيبال وغيرها.

ويخضع المصابون بالفيروس للعلاج في المستشفيات ومنشآت الحجر الصحي التي حددتها الحكومة الإماراتية، اعتمادا على وجود أعراض كورونا لديهم.

ووضعت "سامسونج" العمال المخالطين للعمال المصابين قيد العزل الذاتي المنزلي، وأجرت عمليات تطهير في جميع المناطق بما فيها المكاتب.

وتنفذ "سامسونج" جزءا من المهمات الأساسية في عمليات البناء بأيدي العمال الذين جاءت نتائجهم سلبية في اختبار فيروس كورونا.

وذكرت الشركة أن اثنين من العمال عادا إلى كوريا الجنوبية مؤخرا، وأضافت أنها تتلقى طلبات من موظفيها بالعودة من الإمارات إلى البلاد.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 16 ألف إصابة و165 وفاة بفيروس كورونا.

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