» رسميًا.. الفيفا يوافق إجراء 5 تبديلات للفريق في المباراة

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الفيفا

المباراة

رسميًا

إجراء خمس تبديلات

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" على اقتراح الفيفا بإجراء تعديل مؤقت لقوانين اللعبة بزيادة عدد التبديلات في المباراة إلى خمسة بدلا من ثلاثة لكل فريق.

وأشار موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن هذا التعديل في القانون سيشمل المسابقات التي بدأت وتوقفت، أو من المنتظر أن تبدأ، ولكن من المقرر أن تكتمل بحلول 31 ديسمبر 2020.

وسيتم العمل بهذا التعديل المؤقت على القانون 3 بدءا من 1 يونيو المقبل.

وسيحدد لاحقا مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" رفقة الفيفا ما إذا كان هذا التعديل المؤقت سيحتاج إلى مزيد من التمديد (على سبيل المثال للمسابقات المقرر استكمالها في 2021).

وكذلك أوضح بيان فيفا أنه مع إقرار تعديل الخمسة تغييرات، سيتم إتاحة الفرصة لإجرائهم على ثلاثة مرات فقط، وذلك لتجنب تعطل اللعبة مرات متعددة.

وكشف بيان فيفا أن القرار بشأن هذا التعديل سيخضع في النهاية لتقدير منظمي المسابقات من حيث التطبيق.


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