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يخطف طفلة من سريرها أثناء بحثه عن الحشيش في المنزل

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ليجاي كارتر
ليجاي كارتر
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فتحي مجدي

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قضت محكمة بريطانية بسجن لص اختطف طفلة من فراشها، أثناء بحثه عن الحشيش داخل المنزل خمس سنوات.
وتعود الواقعة إلى أغسطس الماضي, عندما داهم ليجاي كارتر ( 38 سنة)، منزلاً معتقدًا أن بداخله مخدر الحشيش، حيث كان يعتزم سرقته، لكنه لم يجد شيئًا، واختطف طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بدلاً من ذلك. 

واستمعت محكمة "ولفرهامبتون" كيف قام اللص بسحب الفتاة من سريرها، قبل أن يقفز من النافذة إلى الأرض على مسافة حوالي 8 أقدام، ودفع بكاء الطفلة اللص إلى التخلي عنها داخل زقاق قريب.

وقال المحامي جوناثان كود، إن "كاتر كان يعتقد أنه هناك حشيش داخل العقار كان ينوي سرقته"، وأشار إلى أنه "أخرج الطفلة لبضع دقائق من رعاية والدتها، لكنه لم يكن ينوي سرقتها الطفل بعيدًا عن الأسرة لفترة أطول، وتركها في زقاق وهرب".

وأضاف: "لقد كانت عملية سطو خاطئة في ظروف مؤسفة للغاية. فهو لا يريد التسبب في الضيق لأي شخص، ولا سيما الطفلة وأسرتها".

وقالت القاضي رونا كامبل للمتهم: "ما هو واضح هو أنك في ليلة الموت دخلت في نافذة غرفة نوم فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات. مهما توقعت، بعد إيقاظها، وتسلقت وراءها. مخاطرًا بسلامتها وأنت تقفز سبعة أو ثلاثة أقدام إلى الأرض".

وأضافت أن الطفلة كانت تعتقد في البداية أن والدها كان يلعب معها مقلبًا، لكنها الآن باتت تخاف جدًا من فتح النوافذ ولم تعد بإمكانها النوم بمفردها أو في غرفة النوم.

وأشارت إلى أن العائلة كانت حريصة على التحرك، على الرغم من اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وقالت للمتهم: "لقد أضرت أفعالك بأمان وسعادة عائلة بأكملها بسبب أفعالك".

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