حريق هائل بمصنعين في أكتوبر

اندلع حريق هائل بمصنع كرتون بمنطقة الـ300 بمدينة 6 أكتوبر، ولم تمر سوى دقائق على وصول قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق حتى اندلع حريق ثانٍ في مصنع لإنتاج المواد الغذائية في المنطقة الصناعية بالمدينة ذاتها.

وبدأت الواقعتين بتلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منشأة صناعية بمنطقة الـ300.

ودفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ16 سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.

الإدارة العامة للحماية المدنية دعمت رجال الحماية المدنية بالجيزة بخزاني مياه سعة كل منها 35 طنًا؛ للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

في توقيت متزامن، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات قطاع أكتوبر بنشوب حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية.

ودفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ12 سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.

المعاينة الأولية كشفت عن نشوب حريق بمصنع شهير لإنتاج المواد الغذائية، وامتداد النيران إلى أماكن التخزين، لا سيما تواجد مواد سريعة الاشتعال.