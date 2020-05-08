  • الجمعة 08 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

دراسة: فيتامين د يخفض وفيات كورونا إلى النصف

حريق بأكتوبر

حريق هائل بمصنعين في أكتوبر

الامارات

كورونا.. أكثر من 70 إصابة بمواقع شركة سامسونج بالإمارات

صورة

بالفيديو.. انطلاق أول دوريات كرة القدم بعد "كورونا"

الجبل

بالصور.. تعرف على مسار الرسول (ص) من منزله لغار حراء

الصين ولقاح كورونا

الصين تستعد لإنتاج أول لقاح لكورونا بعد تجربته على القرود

الكويت

وزير كويتي ينعى مواطنًا مصريًا.. تعرف على السبب

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفتح النار على الإعلام: ضاع الحياء.. وانتشرت الفواحش والرذائل

السعودية

كورونا.. تسجيل 1701 إصابة جديدة في السعودية

الكويت

عاجل.. فرض حظر شامل في جميع أنحاء الكويت

كورونا.. تسجيل 1701 إصابة جديدة في السعودية

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

#

1595 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية

#

1141 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية اليوم

#

تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في السعودية اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا بعد تسجيل قفزة قياسية أمس.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1793 إصابة في اليوم السابق) ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في البلاد 35432.

وسجلت الوزارة لليوم الثاني على التوالي عشر وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 229 حالة وفاة.

وتماثل 1322 مريضا للشفاء من العدوى في السعودية خلال آخر 24 ساعة، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 9120 شخصا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسميًا.. الفيفا يوافق إجراء 5 تبديلات للفريق في المباراة
» يخطف طفلة من سريرها أثناء بحثه عن الحشيش في المنزل
» مستشفى العزل بسموحة تستقبل 10 حالات مصابة بكورونا
» بالصور.. تعرف على مسار الرسول (ص) من منزله لغار حراء
» شيخ الأزهر يفتح النار على الإعلام: ضاع الحياء.. وانتشرت الفواحش والرذائل
» «التعليم».. تكشف حقيقة تأجيل العام الدراسى الجديد
» ابتكار كمامات للصم تظهر حركة الشفاه
» إعلامية شهيرة تبلغ عن صديقتها بسبب كورونا
» شاب يوثق لحظة مقتله في مطاردة شرطية
» إصابة لاعب اتحاد جدة السابق بـ "كورونا"
» بصحبة 3 شباب فتاة تلقي بنفسها من الطابق الرابع

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية