مستشار "السيسي: إجراء تحاليل "كورونا" لعدد كبير من المواطنين مكلف

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس الشؤون الصحة الوقائية، إن إجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد لعدد كبير من المواطنين مجهد ومكلف.



وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن زيادة أعداد الإصابات في مصر متوقعة، مشيرًا إلى أن الأمراض الفيروسية في أزمنة الأوبئة يحدث بها تصاعد في أعداد الحالات ثم تأتي مرحلة تتسم بنوع من الثبات، ثم يبدأ استقرار المرض حتى ينتهي الوباء.

وتابع أن مصر بدأت في انتهاج إجراءات إكلينيكية وطبية لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا بصورة مبكرة، ليتم عزل الحالات البسيطة والمتوسطة، والتدخل بشكل مناسب للحالات الخطيرة، مشيرا إلى أن إجراء التحاليل لعدد ضخم جدا من الناس بلا مبرر مجهد ومكلف وقد لا يضيف جديدا في عملية الاكتشاف، فضلا عن أن مراعاة مصر لهذا الأمر من باب الترشيد وليس التوفير.



