عاجل.. فرض حظر شامل في جميع أنحاء الكويت

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قررت السلطات الكويتية اليوم الجمعة، فرض حظر شامل في جميع أنحاء البلاد، للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد. 
وأعلنت الكويت أنها ستبدأ تطبيق حظر شامل في أنحاء البلاد، بدءا من الأحد وحتى 30 من شهر مايو الجاري.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، فإنه بناء على توجيه السلطات الصحية، فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا، وحتى 30 مايو 2020".
وأوضح أنه تفاصيل القرار ستعلن خلال مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق من الجمعة.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الإصابات في البلاد إلى 7208.
كما سجلت 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في الكويت إلى 47، مقابل شفاء 85 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2466.
ونعى وزير الصحة وفاة أحد أطباء الأنف والأذن والحنجرة، بعد إصابته بالفيروس أثناء معالجة المرضى.

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