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ابتكار كمامات للصم تظهر حركة الشفاه

صحة وتغذية

ابتكار كمامات للصم تظهر حركة الشفاه
ابتكار كمامات للصم تظهر حركة الشفاه
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عبد القادر وحيد

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الزوجان

الكمامات

الشفاه

تتسارع وتيرة الابتكارات في شتى المجالات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث  نجح زوجان من أندونيسيا في ابتكار كمامات مخصصة للصم لإظهار حركة الشفاه .

وذكرت قناة الحدث أن فكرة الزوجين جاءت  من معانتهما من الصم وصعوبة فهم الكلام أثناء ارتداء الكمامة.

 وتظهر الكمامة الجديدة منطقة الفم بشكل شفاف يسهل قراء حركة الشفاه والتواصل مع الآخرين عبر ماكينة الخياطة في ورشتهم البسيطة.

يذكر أنه لم يقتصر توزيع الكمامات على أندونيسيا فقط ، بل قاما الزوجان بتوزيع الكمامات على الكثير من الدول ، في ظل القدرة على توفير الحماية الطبية اللازمة، لأجل التعايش مع وباء كورونا.


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