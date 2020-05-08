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بالصور..

بعد نقل 4 منها إلي القاهرة.. ترميم باقي تماثيل الكباش بالأقصر

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تماثيل الكباش بالأقصر
تماثيل الكباش بالأقصر
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متابعات- أمينة عبد العال

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التحرير

الأقصر

الكباش

بدأ المجلس الأعلى للآثار  أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد نقل 4 تماثيل منها إلي القاهرة لتزين ميدان التحرير. 

وأشار الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريحات صحفية إلي أن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالا لكباش, تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول وقد كانت في حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة التي تمت عليها في أوائل السبعينات عند إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك، حيث تم ترميم ورفع هذه الكباش علي طبقة من الرديم الحديث المغطي بمونة من الأسمنت والطوب الأحمر وقطع صغيرة من الأحجار  الأمر الذي أثر سلبا عليها وسمح بتسرب المياه الجوفية فيما بين الجزء السفلى لها والوصول إلي قاعدة الكبش والتي أدت إلى تحويل بعض أجزاء منها إلى بودرة رملية.

و لفت إلي أن  مشروع الترميم يقوم بوضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة كلا على حدا، كما  سيتم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وإعادتها  إلي مكانها الأصلي.






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